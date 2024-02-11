«النواب» يرفع الجلسة العامة ويستكمل مناقشة قانون حقوق المسنين غدا

رفع منذ قليل، المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، بعد الانتهاء من مناقشة 28 مادة بمشروع قانون حقوق المسنين، على أن يستكمل المجلس مناقشة مواد القانون غدا.

استخدام وسائل النقل العام

ووافق مجلس النواب، قبل رفع جلسته العامة اليوم، على المادة (27) وجاء نصها كالتالي: يمنح المسن إعفاء جزئيا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة الإعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل، وذلك كله وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

توفير إعفاء جزئي للمسن

وافق المجلس على المادة (28) وجاء نصها كالتالي: تلتزم الدولة بتوفير إعفاء جزئي للمسن من رسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة بغير تحمل الموازنة العامة أي أعباء، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.