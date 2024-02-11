إعفاءات وامتيازات للمسنين يناقشها مجلس النواب اليوم.. شباك حكومي مخصص

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة بعد قليل، مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، وذلك في ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين.

ويتضمن مشروع القانون الجديد عددًا من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية والترفيهية لكل من بلغ عمره الـ65 عامًا.

شباك حكومي لإنهاء معاملات كبار السن

يعمل مشروع قانون رعاية حقوق المسنين والمقدم من الحكومة بالإضافة إلى مشروعين قانونين من النائبين الدكتور عبدالهادي القصبي ونشوى الديب على تخصيص نافدة لكبار السن في المصالح الحكومية للتيسير عليهم في إنهاء التعاملات.

إعفاء جزئي للمسن من تذكرة النقل العام

كما اشتمل مشروع قانون رعاية حقوق المسنين على منح المسن إعفاء جزئي من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة، ورسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة.

كما يتيح مشروع قانون رعاية حقوق المسنين على توفير حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية وإعادة التأهيل للمسنين.

حقوق متكاملة للمسن الأولى بالرعاية

ومنح مشروع قانون رعاية حقوق المسنين رعاية كاملة للمسن الأولى بالرعاية بهدف الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني.

ويتمّ توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة بحسب الأحوال إلى محل اقامته مقابل رسم رمزي,

ويُعفى المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف برعايته من تحمل تكاليف الإقامة والاعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.