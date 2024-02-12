القصة الكاملة لنقل وزير الدفاع الأمريكي للمستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية طارئة

أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» بيانا عاجلا مساء الأحد تعلن فيه عن الحالة الصحية لوزير الدفاع لويد أوستن الذي دخل المستشفى لظروف صحية طارئة.

وأدلى السكرتير الصحفي للبنتاجون بات رايدر، ببيان بحسب موقع وزارة الدفاع الأمريكي، قائلا: «اليوم، في حوالي الساعة 2:20 بعد الظهر، تم نقل وزير الدفاع لويد ج. أوستن الثالث بواسطة حرسه الأمني ​​إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني لفحصه بحثًا عن أعراض تشير إلى وجود مشكلة طارئة في المثانة، وقد تم إخطار نائب وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة، بالإضافة إلى ذلك، حدثت إخطارات من البيت الأبيض والكونجرس».

من يقوم بالمهام بدلا منه؟

وتابع في البيان: «في هذا الوقت، يحتفظ السكرتير بمهام وواجبات مكتبه، نائب الوزير على استعداد لتولي مهام وواجبات وزير الدفاع، إذا لزم الأمر، إذ سافر الوزير أوستن إلى المستشفى ومعه أنظمة الاتصالات السرية وغير السرية اللازمة لأداء واجباته».

تاريخ مرضي مع بداية العام

ودخل الوزير الأمريكي في أول يوم في العام الجاري 2024 إلى المستشفى بسبب مشاكل في المثانة ومشاكل صحية أخرى دون إعلام الرئيس جو بايدن مما جعل الوزارة تصدر بيانا توضح القصة وأنها كانت طارئة وسط استعدادات الولايات المتحدة لإجراء انتخابات الرئاسة نوفمبر المقبل واستمرار تقديمها الدعم العسكري لإسرائيل وأوكرانيا.