تفاصيل مكالمة بايدن ونتنياهو بعد فترة انقطاع.. 3 نقاط ركزت عليها المحادثات

تواصل الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعد عدة أسابيع دون تواصل بينهما، بسبب التصريحات شديدة اللهجة التي وجهها الأول إلى الأخير؛ نتيجة ما يفعله الاحتلال في غزة من انتهاكات عنيفة.

وتناقش بايدن ونتنياهو، عبر مكالمة هاتفية لمدة 45 دقيقة، في عدة قضايا ضرورية بشأن الصراع القائم في المنطقة، وفقا لما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

مكالمة هاتفية بين بايدن ونتنياهو

وفي ظل التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة الاحتلال الإسرائيلي، ركزت المحادثة الأخيرة بين نتنياهو وبايدن على ثلاثة قضايا مهمة، نذكرها فيما يلي:

1- فتح معبر رفح

2- إدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين الأبرياء في أسرع وقت

3- إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية، عن طريق الاستفادة من التقدم الملحوظ في المفاوضات الأخيرة للإفراج عن الجميع.

128 يوما من الحرب على قطاع غزة

وجاءت مكالمة بايدن ونتنياهو ذلك في الوقت الذي يزداد فيه أعداد الشهداء والجرحى الفلسطينيين منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 128 يوما، إذ أصبح سكان القطاع يعانون المجاعة الشديدة مع انتشار الأوبئة والأمراض الخطيرة، وأكد عدد من المسؤولين على ضرورة وقف القتال بشكل أساسي، مع تصاعد الضغوط الأمريكية الدولية والمحلية لإنهاء الصراع في المنطقة.