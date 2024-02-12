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وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني: نتنياهو يقوم بفعله الإجرامي على غزة بموافقة أمريكية

كتب:

حسن سمير
03:54 ص | الإثنين 12 فبراير 2024
الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني

الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني

أكد الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، أن 27 ألف فلسطيني يتواجدون على كل كيلو متر مربع من رفح الفلسطينية، والتوافق واضح بين أمريكا وإسرائيل حول أهداف هذا العدوان على رفح الفلسطينية، مشيرًا إلى أننا نتوقع موقفا عربيا وإسلاميا صلبا لتوفير قوة ضغط على الاحتلال الإسرائيلي.

الرئيس الأمريكي يحاول تقليل الخسائر

وأوضح «مجدلاني» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الرئيس الأمريكي يحاول تقليل الخسائر وليس وقف العدوان من حيث المبدأ، وأن هناك أصوات متطرفة في إسرائيل تدعو لاستمرار هذا العـدوان على غزة، ونراقب الوضع وتفاعلاته ولكن لا يوجد ما يشير لأن حجم الخسائر البشرية أو المادية يشكل عامل ضغط على الاحتلال.

وتابع وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أن الإدارة الأمريكية شريك أساسي لإسرائيل وإذا قررت وقف العـدوان فهي تستطيع وقفه خلال ساعة واحدة أو أقل، ولا يمكن أن نصدق أن يقوم نتنياهو بفعله الإجرامي دون موافقة أو على الأقل إبلاغ الطرف الأمريكي.

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