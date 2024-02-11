اللواء نصر سالم: إسرائيل لم تحقق أي من أهدافها في حرب غزة

أكد اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات الإستراتيجية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يحقق أي هدف عسكري منذ بدء العدوان على غزة، مضيفًا: «لا حرر أسرى ولا قضى على الفصائل الفلسطينية»، مشددًا على أن نتنياهو يريد استمرار الحرب لأقصى وقت ممكن فهو لم يحقق أي تقدم.

انتهاء الحرب في غزة يعني نهاية حكم نتنياهو

وتابع «سالم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على شاشة «سي بي سي»، أن انتهاء الحرب في غزة يعني انتهاء حكم نتنياهو لإسرائيل ومحاكمته على ما ارتكبه من جرائم خلال السنوات الأخيرة، محذرًا من التلويح بالعدوان لأنه في حد ذاته عدوان ومصر لن تقبله أبداً.

نتنياهو يتخيل أنه سيصل للرهائن

وعلق على تلويح الاحتلال باجتياح رفح عسكريا، موضحًا أن نتنياهو يتخيل أنه سيصل للرهائن بهذه العملية، وهذا لم يحدث فهو لم يستطع أن يحصل على أسير إلا بالتفاوض، موضحًا أنه منذ اليوم الأول للحرب وإسرائيل تعتقد أنها ستقضي على الفصائل الفلسطينية.