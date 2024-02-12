رفح الفلسطينية تحت قصف الاحتلال الإسرائيلي.. غارات عنيفة وأكثر من 100 شهيد

استشهد وأصيب مئات الفلسطينيين، فجر اليوم، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، في قصف إسرائيلي مكثف وأحزمة نارية استهدفت مناطق متفرقة من رفح جنوبي قطاع غزة، وأشارت مصادر صحية في المدينة، إلى استشهاد أكثر من 100 فلسطيني بينهم أطفال ونساء، وإصابة مئات آخرين، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

نحو 40 غارة على مدينة رفح الفلسطينية

وشنت طائرات حربية إسرائيلية، سلسلة غارات عنيفة قدرت بنحو 40 غارة استهدفت على وجه الخصوص، العديد من المنازل «أكثر من 14 منزلا مأهولا» ومساجد تأوي نازحين، من بينها مسجدي الرحمة، والهدى بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف ومن قبل بوارج حربية على مدينة رفح.

واستهدفت غارات الاحتلال الإسرائيلي، محيط «المستشفى الكويتي» في مدينة رفح، كما استهدفت إحدى الغارات منزلا على بعد 200 متر من المستشفى، بالإضافة إلى استهداف عدة منازل في رفح من الطيران الحربي، كما استهدفت الغارات منزلا بالقرب من كف ميراج الشرقي شمال رفح، وفق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

تدمير «مسجد الهدى» بمدينة رفح الفلسطينية

ودمر القصف الإسرائيلي، منزل الشهيد أبو فادي معمر بمنطقة ميراج بجوار مسجد الفلاح، كما دمر القصف، مسجد الهدى في مخيم يبنا بمدينة رفح، إضافة إلى استهداف مصلى الرحمة مقابل عيادة الوكالة في الشابورة، فيما نقلت سيارات مدنية عدد من الشهداء والمصابين إلى مستشفى الكويت التخصصي.

كما استهدف قصف عشوائي مدخل رفح من جهة الشمال، فيما أشارت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، إلى اشتباكات مسلحة على شاطىء البحر في المدينة.