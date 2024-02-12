يحدث الآن| مجزرة في رفح الفلسطينية.. سقوط 60 شهيدا وعشرات المصابين.. عاجل

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، منذ قليل، بإن وسائل إعلام فلسطينية أعلنت عن سقوط 60 شهيدًا على الأقل جراء مجزرة الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجمات مكثفة على مدينة رفح الفلسطينية قبل قليل مستخدما الطيران والمدفعية الثقيلة والصواريخ القادمة من البحر، بحسب ما نقلت قناة القارة الإخبارية عن وسائل إعلام فلسطينية.

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل، بأن وسائل إعلام فلسطينية أعلنت عن سقوط 7 شهداء وعشرات المصابين جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية.

وقال إعلام فلسطيني إن الاحتلال الإسرائيلي شن هجمات على مدينة رفح الفلسطينية برا وبحرا وجوا، مشيرا إلى أنه خلال الضربات جرى استهداف منزل مأهول بالسكان في وسط المدينة.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن المتحدث باسم جيش الاحتلال، قوله: نفذنا موجة من الهجمات ضد أهداف نوعية في المنطقة المتضررة جنوب قطاع غزة وانتهى الهجوم.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، إن جيش الاحتلال شن سلسلة غارات عنيفة على أنحاء مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

ونفذ الاحتلال الإسرائيلي أحزمة نارية في رفح الفلسطينية وقام بقصف محيط المستشفى الكويتي، بحسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي محيط جمعية الهلال الأحمر في وسط مدينة رفح ومسجد الرحمة، كما شن هجمات بالقرب من المستشفى الكويتي بالتزامن مع وصول عشرات المصابين إلى المستشفى.