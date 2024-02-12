خبير شؤون دولية: مصر تبذل جهودا كبيرة لمنع حدوث أي كارثة إنسانية

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير الشؤون الدولية، إنّ مصر تحذّر من أي عمل عسكري لإسرائيل في رفح الفلسطينية، موضحا أنّ الحكومة الإسرائيلية تخاطر لأنها تدرك جيدا أنّ أي هجوم بري على رفح الآن في ظل هذا التوقيت تعني مجزرة حقيقية من سقوط عشرات الآلاف من القتال.

إسرائيل تستهدف مخطط التهجير القسري

وتابع خبير الشؤون الدولية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنّ إقدام إسرائيل على اقتحام مدينة رفح بهدف مخطط التهجير القسري ودفع الفلسطينيين دفاعا نحو الاستسلام، أمر خطير حذّرت منه مصر منذ بداية الحرب.

وأكد خبير الشئون الدولية، أنّ مصر ردت بكل حزم برفض قاطع لهذه العملية في رفح، وهددت بتعليق عملية السلام، لأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا تلتزم بالمعاهدات والقوانين.

مصر تبذل جهدا كبيرا لمنع أي كارثة إنسانية

وتابع خبير الشؤون الدولية، أنّ الإعلان عن خطة لاقتحام رفح الفلطسينية، جاءت بعد قرارت محكمة العدل الدولية، ما يؤكد أنّها تستخف بالقرارات التي تلزم إسرائيل بوقف الإبادة الجماعية، مؤكدا أنّ هناك اجتماع في القاهرة غدا يضم مصر وقطر وإسرائيل وأمريكا بهدف الوصول إلى حل سلمي، كما أنّ مصر تبذل كل الجهود لمنع حدوث أي كارثة إنسانية.