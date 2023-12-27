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«القاهرة الإخبارية»: قصف عنيف يهز مدينة رفح الفلسطينية

كتب:

شريف سليمان
04:55 ص | الأربعاء 27 ديسمبر 2023
قصف

قصف

أكدت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قصفًا عنيفًا يهز مدينة رفح الفلسطينية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

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بقلم شريف سليمان