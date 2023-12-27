«القاهرة الإخبارية»: قصف عنيف يهز مدينة رفح الفلسطينية كتب: شريف سليمان 04:55 ص | الأربعاء 27 ديسمبر 2023 قصف أكدت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قصفًا عنيفًا يهز مدينة رفح الفلسطينية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مراسل «إكسترا نيوز»: دخول 40 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح اليوم «القناة الأولى»: 111 شاحنة مساعدات لقطاع غزة خرجت من معبر رفح الهلال الأحمر المصري يجهز شاحنات المساعدات المتجهة لمعبر رفح «القاهرة الإخبارية»: القصف الإسرائيلي يدمر عددا من المنازل في رفح وخان يونس مراسل «إكسترا نيوز»: وفد من الأمم المتحدة يزور معبر رفح الثلاثاء المقبل قصف رفح مدينة رفح الفلسطينية بقلم شريف سليمان