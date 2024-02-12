مدبولي يشهد التوقيع على مذكرة لتطوير العلاقات الحكومية بين مصر والإمارات لمدة عامين

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على ملحق تمديد مذكرة تفاهم في مجال تطوير العمل الحكومي بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية، ووزارة شؤون مجلس الوزراء في الإمارات، على هامش مشاركته في فعاليات «القمة العالمية للحكومات 2024» التي تستضيفها مدينة دبي؛ في الفترة من 12 حتى 14 فبراير الجاري.

ووقع على المذكرة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء في الإمارات الشقيقة.

ويأتي التوقيع على مذكرة التفاهم انطلاقا من العلاقات الثنائية المتميزة بين حكومة مصر والإمارات، وتعزيزًا للنجاح الذي حظيت به مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في 12 فبراير 2018، والتي تم تمديد العمل بها أكثر من مرة، وكان آخرها في 28 مارس 2022، وتنتهي في 28 فبراير 2024.

وتضمنت مذكرة التفاهم تمديد فترة العمل بأحكام المذكرة المبرمة بين مصر والإمارات في مجال تطوير العمل الحكومي لمدة عامين حتى 28 فبراير 2026.

وعلى هامش التوقيع، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنّ مذكرة التفاهم تعكس رغبة الحكومتين للاستمرار في مسيرة تعزيز وتطوير الإجراءات المشتركة التي تهدف إلى تقوية القدرات المؤسسية في عملية تحسين الحوكمة، من خلال الاستفادة المتبادلة في مجال تطوير العمل الحكومي وبناء القدرات والمهارات المؤسسية، وغيرها من المجالات ذات الصلة.