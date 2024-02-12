إزاي تثبت حقك لو اتنصب عليك ومفيش مستندات.. 3 طرق للحماية

تمتلئ محاكم الجنح بقضايا النصب لاسيما القضايا التي لا يكون فيها مستند مكتوب يفيد حق المجني عليه في المبالغ المالية التي سلمها للمتهم، ونرصد لكم في السطور التالية كيفية إثبات حق المجني عليه في المبالغ المالية في حالة عدم اعتراف المتهم بالمبالغ التي تقاضاها.

وقال أيمن محفوظ المحام بالنقض، إنه يمكن لكل شخص تعرض إلى النصب من قبل أي شخص محتال دون وجود أوراق او مستندات تفيد تسليم المتهم مبالغ مالية، إثبات هذه المبالغ بعدة طرق.

طرق إثبات عمليات النصب

وأضاف محفوظ في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك طرق كثيرة للإثبات منها شهادة الشهود على واقعة التسليم أو الوسطاء في حل المشكلة عرفيا بين المتهم والمجني عليه.

وتابع كما أنه يجب على المجني عليه في حال تعرضه إلى النصب والاحتيال، التوجه إلى قسم الشرطة، وتحرير محضر نصب في المتهم، وذلك للاستشهاد بتحريات المباحث لاحقا عند وصول الجنحة إلى المحكمة المختصة.

طلب سماع شهادة الشهود

وأشار إلى أن المجني عليه عند وصول الجنحة إلى المحكمة المختصة، أن يطلب سماع شهادة الشهود، وأيضا طلب تحريات المباحث حول الواقعة، كما له الاستشهاد بدردشات الواتساب أو الرسائل النصية أو رسائل مواقع التواصل الاجتماعي.