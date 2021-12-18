«الصحة»: بدأنا إرسال الرسائل النصية للمواطنين لتلقي الجرعة الثالثة

قالت الدكتورة نهى عاصم، عضو اللجنة العليا لمكافحة كورونا، إن الـ3 حالات التي تم اكتشافهم مصابيين بالمتحور الجديد أوميكرون، كان ذلك في المطار قبل دخولهم إلى البلاد، معقبةً: «المسحة بتتعمل كـ روتين، وكان فيه حالات لا تعاني أية أعراض، وكان عاجلًا أو أجلًا سيظهر المتحور الجديد بكل دول العالم، فبلاش ده يعمل قلق».

وأضافت «عاصم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «DMC»، أن البروتوكول العلاجي لعلاج مصابي أوميكرون لم يختلف عن البروتوكول الذي أقرته الوزارة من قبل، لافتةً إلى أن مصابي المتحور الجديد قد يكونوا مرضى، ولكن لا تظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض، وعلقت: «ليس كل من يعاني من فيروس كورونا يتأكد عبر التسلسل الجيني من المتحور، لأنه لا يفرق في البروتوكول العلاجي او الاجراءات الاحترازية».

التشجيع على تلقي الجرعة التعزيزية لكورونا

وأوضحت أنه بالنسبة لتطعيم المواطنين بالجرعة الثالثة التعزيزية من اللقاح، فقد تم البدء بإرسال رسائل نصية للأشخاص الذين مر على تطعيمهم 6 أشهر، من أجل التوجه إلى مراكز تلقي اللقاح والحصول على الجرعة الثالثة مجانًا، وهو الأمر الذي بدأ أوتوماتيكيا منذ أمس، وقالت: «بنشجع العاملين في القطاع الصحي وكبار السن ومن يعاني من الأمراض المزمنة أن يحصلوا على الجرعة الثالثة، وده بيتم من خلال نظام إلكتروني لا يحتاج للتسجيل».

الأعراض الجانبية لفيروس كورونا

وأكدت عضو اللجنة العليا لمكافحة كورونا، أن الأعراض الجانبية لفيروس كورونا، قد لا تظهر على صغار السن أو فئة الشباب بقدر ظهورها على كبار السن، وعبّرت: «فيه حاجات بنقدر نتوقعها وندرسها وحجات تانية منقدرش، وفيه حالات صغيرة عندها أعراض واضحة وحالات أخرى معندهاش أعراض خالص».

وتابعت: «مصر بات لديها حاليا أكثر من 100 مليون جرعة لقاح بخلاف التصنيع، وتم إعطاء 50 مليون جرعة حتى الآن للمواطنين، وهناك توافر في اللقاح، وأكثر من نصف سكان العالم حصلوا على التطعيم».