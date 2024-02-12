مدبولي: حريصون على تعميق التعاون مع الإمارات في كل المجالات

استقبل محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، والتي تستضيفها مدينة دبي؛ خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري.

وحضر اللقاء الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية الشقيقة، والسفير شريف عيسى، سفير مصر لدى الإمارات، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، وعدد من الوزراء والمسئولين الاماراتيين.

وفي مستهل اللقاء نقل الدكتور مصطفى مدبولي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى محمد بن راشد آل مكتوم، مشيدا بالتنظيم الرائع للقمة، كما أشاد بالتطور الدائم والملحوظ الذي تشهده إمارة دبي.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره للدعوة الكريمة المُوجهة للمُشاركة في القمة العالمية للحُكومات في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، معتبرا أنها تكتسبُ أهمية كبيرة لكونها تجمع قادة الفكر والخبراء العالميين، وصُناع القرار؛ لاستهداف تطوير الأدوات والسياسات، والنماذج التي تعتبر ضرورية في تشكيل الحكومات المستقبلية.

وأكد رئيس الوزراء تقدير مصر للعلاقات المُتنامية بين البلدين، والتطلع لمزيد من التعاون الثنائي؛ لاسيما في مجال التجارة والاستثمار، وكذا امتداد الشراكة الاقتصادية لتنفيذ العديد من المشروعات، بما يُحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة للجانبين.

وأشاد بعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وثمن الدعم الإماراتي الدائم لمصر، مؤكدا عمق العلاقات والروابط التاريخية بين الشعبين وقيادتي البلدين، مشيرا إلى حرص الحكومة المصرية على تعميق التعاون مع الإمارات في كل المجالات، لاسيما في مجال التعاون الاقتصادي الذي يشهد تطورًا ملحوظاً.

كما أشار رئيس الوزراء إلى مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها اليوم بين مصر والإمارات في مجال تطوير العمل الحكومي، مؤكدا حرصه على تبادل الخبرات بين البلدين في مجال الحكومة والإدارة.

وأعرب محمد بن راشد آل مكتوم، عن خالص ترحيبه بالدكتور مصطفى مدبولي والوفد المرافق له، مؤكدا عمق ومتانة العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين.

وأشاد بالعلاقات الأخوية التي تربط بين قيادتي البلدين، مؤكدا حرص الإمارات على تعميق التعاون مع مصر في كل المجالات.

وأشادت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون والتنسيق المستمر بين مصر ودولة الإمارات الشقيقة، لاسيما في مجال الحوكمة، وأشارت بشكل خاص إلى مشروع مركز خدمات مصر في محافظة أسوان، والذي يعد مركزا نموذجيا، إذ جرى إنشاؤه ضمن مخرجات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجالات التحديث الحكومي، ويعتمد المركز منظومة ذكية مبتكرة لتقديم أكثر من 30 خدمة حكومية، تتضمن: خدمات الأحوال المدنية، والخدمات المصرفية ، وخدمات التوثيق، وخدمات السجل التجاري، وخدمات التنمية الصناعية، إضافة إلى الخدمات المرورية، فضلاً عن تقديم الخدمات التدريبية المتميزة، وأكدت "السعيد" أهمية متابعة جهود إنشاء المركز بما يحقق الأهداف المرجوة منه.

وأعرب محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء بدولة الإمارات، عن تقديره للتعاون الذى يتم حاليا بين البلدين فى عدد من المجالات، منها مسابقة التميز الحكومي، التي تحظى باهتمام ودعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي.