عاجل.. تبكير موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات.. قرار رسمي من البرلمان

وافق مجلس النواب نهائيا وبالوقوف خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وتضمّنت الموافقة زيادة الحافز الإضافي للعاملين في الدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.