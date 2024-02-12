«الصحة»: تنفيذ 169 قافلة طبية مجانية خلال شهر في جميع المحافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان تنفيذ 169 قافلة طبية، قدمت خلالها الخدمات العلاجية بالمجان لـ201 ألف و475 مواطنا، خلال شهر يناير الماضي، لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الطبية بجميع المحافظات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه جرى إجراء 32 ألفا و584 تحليلًا معمليًا وأشعة، لافتًا إلى تحويل 1311 حالة للمستشفيات، لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

وأكد حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع المحافظات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في أماكن تواجدهم بالمحافظات، مع مراعاة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال تقديم الخدمة.

وأشار الدكتور محمد غباشي، مدير عام إدارة القوافل الطبية، إلى أنه جرلا إطلاق 167 قافلة طبية خلال شهر فبراير الجاري بجميع المحافظات، بهدف التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، مشيراً إلى أن القوافل تتضمن تقديم الخدمات الطبية من كشف وعلاج في تخصصات النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة، والأطفال، والباطنة، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل.

وذكر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنه يجرى نشر مواعيد وأماكن إطلاق القوافل الطبية بالتفصيل بشكل دوري على صفحة وزارة الصحة والسكان بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».