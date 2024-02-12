طبيب مناعة: استثمارات الدولة في «الصحة» تعود على المواطن بإيجابيات كثيرة

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقًا، إنّ استثمارات الدولة في قطاع الصحة يعود على المواطن بشكلٍ مباشر، متابعًا بأنّه كلما كان عقل المواطن سليم وصحته جيدة كانت قدرته على الإنتاج أعلى، وبالتالي يعود الأمر بالنفع على نفسه وأسرته فضلًا عن الدولة.

مشروعات الدولة بالقطاع الصحي

وأضاف «عقبة»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة تنفذ العديد من المشروعات المختلفة التي تخدم قطاع الصحة، ليس فقط في ملف البنية التحتية بل أيضًا في مجال تدريب وتعظيم إمكانات الكوادر الطبية؛ لتستطيع القيام بكل المهام في المكان نفسه الذي يعيش فيه المواطنون.

تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

وتابع بأنّ تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمرحلته الأولى أحدثت تغطية كبيرة في أماكن كانت نائية وبعيدة، مثل المناطق الحدودية كالأقصر وأسوان، إذ يُمكن إجراء العمليات الجراحية على مستوى عالٍ بها، مشيرًا إلى أنّ هذه المنظومة لها العديد من الإيجابيات والفوائد التي تعود على المواطنين، إذ إنّهم أصبحوا ليسوا بحاجة إلى التنقل من محافظة آخر من أجل تلقي العلاج ومختلف الخدمات الطبية المطلوبة.