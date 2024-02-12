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تحذيرات أممية من تأثير تعليق تمويل «أونروا» على لاجئي فلسطين بالأردن

كتب:

محمد عزالدين
04:32 م | الإثنين 12 فبراير 2024
أونروا

أونروا

قالت آية السيد مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من عمان، إنّ بيان الأمم المتحدة في الأردن اليوم يبين بأنّه إذا لم يتم استئناف قرار 16 دولة بمنع تمويل أونروا ستكون هناك عواقب وخيمة، حيث لم تستطيع الوكالة تقديم خدماتها حتى نهاية الشهر الجاري.

وأضافت «السيد»، خلال مداخلة عبر «جولة المراسلين»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامي رعد عبدالمجيد: «نتحدث عن 145 مليون دولار تقدم سنويا للاجئين الفلسطينيين في الأردن، ونتحدث أيضا عن 7 آلاف موظف ثابت في الأردن يقدمون خدمات حيوية لكل العمليات التي تقدمها الوكالة».

وتابعت: «في حال استمرار هذا الامتناع، سيكون هناك نقص بما يقارب 51% من التمويل السنوي للوكالة، فالأردن يعتبر من الدول الأكثر احتضانا للاجئين الفلسطينيين، حيث إن الأراضي الأردنية بها 10 مخيمات تحوي 400 ألف لاجئ فلسطيني، بالإضافة إلى 161 مدرسة تابعة لأونروا تقدم خدمات لما يقارب 107 آلاف طالب وطالبة».

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