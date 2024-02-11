ملك الأردن يشارك في عملية إنزال مساعدات للفلسطينيين (فيديو)

ذكرت فضائية «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل لها من تليفزيون الأردن أن الملك عبد الله الثاني شارك في عملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية لغزة.

فيديو للملك يشارك في عملية الإنزال

وتدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي عملية الإنزال التي نفذها الملك الأردني وسط الدعوات الإسرائيلية التي تعمل على تمهيد اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة والتي تشهد تواجد نحو مليون ونصف نازح فلسطيني.

وتواجه إسرائيل تهمة تنفيذ إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في دعوى مقدمة أمام محكمة العدل الدولية على يد دولة جنوب إفريقيا وسط مساندات دولية في ظل استمرار الحرب التي تدخل شهرها الخامس ويزيد فيها أعداد الشهداء الفلسطينيين عن أكثر من 28 ألف شخص أغلبهم من الأطفال والسيدات.