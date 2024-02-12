مؤرخ: دعم المملكة المتحدة للاحتلال الإسرائيلي ضد الرأي العام البريطاني

قال السفير السابق والمؤرخ البريطاني كريج موراي، إن أرقام ضحايا الحرب على غزة مأساوية، خاصة أن أغلبها من النساء والأطفال، مشيرا إلى أن مشاهد الإبادة الجماعية التي تحدث على مرأى ومسمع من العالم لا تُصدق لفظاعتها.

كثير من بريطانيين يريدون وقف إطلاق النار

وأضاف «موراي»، خلال مداخلة له على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الدعم الكبير من بريطانيا للاحتلال الإسرائيلي له تاريخ طويل، ويحدث ضد الرأي العام البريطاني، حيث أظهر عديد من استطلاعات الرأي أن كثيرا من البريطانيين يريدون وقف إطلاق النار.

وأشار المؤرخ البريطاني، إلى أن النخبة السياسية هي التي تؤيد دعم إسرائيل، متعجبا من رفض رئيس الوزراء البريطاني وقادة المعارضة لوصف ما يحدث في غزة بالجريمة، وعدم إدانته، وأضاف «السلطة البريطانية تدعم الاحتلال بالأسلحة والمال، وهي في الحقيقة من ضرائب الشعب البريطاني».

حرب غزة كشفت نفاق الحكومات الغربية

وأوضح «موراي»، أن الوجه الحقيقي للحكومات الغربية كُشف نتيجة حرب غزة، وظهر مدى نفاق حكومات تلك الدول، مثل عدم تأييد الحكومة البريطانية لقرارات محكمة العدل الدولية، مشيرا إلا أنه من غير المعقول وصف الأمم المتحدة والمنظمات التي تقع تحت مظلتها مثل محكمة العدل الدولية والأونروا بأنها مضادة للسامية، وهذا يعد نوعا من أنواع التشويش.