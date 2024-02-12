عماد الدين حسين: نتنياهو أكثر شخص مستفيد من توسيع حرب غزة

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أن إمكانية اتساع تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مفتوحة على كل الاحتمالات، مشددًا على أنه عندما تفشل حكومة نتنياهو في تحقيق أهدافها، تلجأ لأكثر الأساليب تطرفًا ووحشية.

نتنياهو في مأزق صعب

وأوضح «الدين حسين»، خلال حواره عبر الإنترنت مع الإعلامية داليا أبو عميرة، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مأزق صعب جدًا، بعد أن رفع مطالب وأهداف غير واقعية وغير قابلة للتحقيق، ولم يحقق أي منها وأي توقف للحرب يعني محاكمته على الفور، مشددًا على أنه يحاول الاستمرار في الحرب، وتوسيع نطاق الحرب، وهو أكثر شخص مستفيد من ذلك.

نتنياهو يقود الحرب لمصلحته الشخصية

أضاف أنه يمكن فهم الخلاف الأمريكي الإسرائيلي الحالي في إطار أن نتنياهو يريد توسيع الحرب أكثر من ذلك، منوهًا بأن هناك اتهامات من قبل مسئوليين إسرائيليين، بأن نتنياهو يقود الحرب لمصلحته الشخصية، ليجد طريق للهروب من المسألة.

ونوه بأنه علينا التوقع كل التصرفات غير العقلانية من نتنياهو وحكومته المتطرفة، مشددًا على أن العلاقة بين نتنياهو والرئيس الأمريكي بها خلاف وهناك تغير نسبي في النهج الأمريكي، موضحًا أن الجانب الأمريكي يؤيد إسرائيل بشكل كامل منذ اليوم الأول وإرسال المساعدات والإمدادات العسكرية.