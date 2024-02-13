«شوفوا اللي بيصير».. استغاثة جديدة من ابنة وائل الدحدوح لإنقاذ غزة

استغاثة جديدة أطلقتها خلود وائل، ابنة المراسل الفلسطيني الشهير وائل الدحدوح، بسبب استمرار المجازر في غزة، والمستمرة على يد العدوان الإسرائيلي منذ يوم 7 أكتوبر من العام الماضي.

يأتي ذلك بعد استشهاد العشرات في رفح الفلسطينية خلال الساعات الماضية، في ظل استمرار قصف العدوان الإسرائيلي وسقوط الشهداء واحدا تلو الآخر.

ماذا كتبت ابنة وائل الدحدوح عن أحداث غزة؟

وكتبت خلود وائل عبر خاصية «ستوري» على موقع الصور الشهير «إنستجرام»: «لسه العالم يدين وقلق بشأن غزة، أكثر من 70 شهيد وعشرات الإصابات في رفح بس ساعات الليل، شوفوا ايش بيصير ولوين وصلوا أهل غزة وكيف بيموتوا من كل النواحي».

وأوضحت: «من القصف والجوع والدمار والأمراض المنتشرة والبرد».

ابنة وائل الدحدوح وصفت ما يحدث بـ«الإبادة»: «هذه الإبادة لازم تقف بأي شكل من الأشكال، أهل غزة ما ضل فيهم حيل لأي شيء في الدنيا، ما فيهم حيل يعيشوا دقيقة واحدة زيادة من القصف والخوف».

«يا رب فرجك القريب يا رب على غزة»، هكذا اختممت ابنة الدحدوح استغاثتها.