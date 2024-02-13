يتميز برج الأسد بالثقة في النفس، التي تصل إلى الغرور والحرص على لفت أنظار الآخرين والرغبة الدائمة في التحدث عن أنفسهم وإنجازاتهم، والإطلاع على كل ما هو جديد، والاهتمام بالأناقة، وهو برج مختلف تعرفه منذ الوهلة الأولى.

ومن مشاهير برج الأسد الممثل المصري فريد شوقي، وأحمد عز، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 13-2-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج الأسد أنك تعيش في حالة من تذبذب الأفكار والأداء الباهت فى العمل، ربما الأجواء حولك غير مناسبة، لكن لا تستلم وعليك أن تخرج من إطار الطاقة السلبية.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تنصحك الأفلاك أن تتخلى عن العناد فالمشكلات لا تحل بتشبث الآراء، وحاول أن تفهم شريك حياتك وتتخذ خطوات جادة، لتوطد العلاقة.