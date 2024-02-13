يمتاز مولود برج العذراء بطيبة القلب وسرعة التسامح والرومانسية، ويميل إلى الهدوء والنظام والترتيب وعاشق للحياة والسفر، وهو من الأشخاص المسؤولة التي يمكن الاعتماد عليها، وجذاب وقوي، ويتمتع بشخصية اجتماعية، تجعله قادر على تكوين العلاقات.

ومن مشاهير برج العذراء القيصر كاظم الساهر، وسيدة مصر الأولى سابقًا جيهان السادات، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 13-2-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

تخبر الأفلاك مولود برج العذراء بأن خطواته فى العمل محفوفة بالخطر بسبب عدم اهتمامه بأدق التفاصيل، وتنصحه بالتركيز جيداً حتى ينجح في عمله.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تنصح الأفلاك مولود برج العذراء ألا يحكى لشريك حياتك ما حدث فى الماضى، حتى لا ينزعج ويبتعد عنه وتحدث مشكلة قد تؤدي إلى الانفصال.