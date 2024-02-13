«التعليم» تعلن إجراءات اختيار الدفعة الثانية من مبادرة «تأهيل 1000 معلم»

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا مهمًا وعاجلًا لمديري المديريات التعليمية بجميع المحافظات، بالبدء في إجراءات اختيار الدفعة الثانية من مبادرة 1000 معلم من شباب المعلمين لتدريبهم وتأهيلهم، ليصبحوا مديري مدارس.

شروط التقدم للدفعة الثانية من مديري المدارس

وأكدت وزارة التعليم، أنه سيتم اختيار الدفعة الثانية من المبادرة بعدد 325 معلمًا لتدريبهم وتأهيلهم، ليصبحوا مديري مدارس وهي كالتالي:

- الإعلان عن الدفعة الثانية بالمديريات والإدارات التعليمية، وفقا للشروط الآتية:

- أن يكون السن من 35:45 عاما.

- المتقدم يشغل وظيفة وكيل مدرسة.

- أن يكون حاصل على تقييم أداء كفء خلال آخر 3 سنوات، ولا يكون حصل على أية أحكام تأديبية نهائيًا.

- أن يكون لائق صحيًا بدنيًا، ذهنيًا، وخاليًا من أية أمراض مزمنة.

- أن يكون لديه مهارات استخدام الحاسب الآلي والانترنت وبرامج Microsoft Office

- أن يكون ملم بالاتجاهات المعاصرة في القيادة.

- لدية رؤية وأدوات للتطوير الإداري.

لديه ثقافة عامة ومتنوعة قياديًا وإداريًا.

- ملبيًا احتياجات المجتمع المحلي تربويًا.

- لديه اتجاهات وقيمًا إيجابية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، أنه سوف يتم عقد مقابلة شخصية بالمديريات التعليمية، برئاسة مدير المديرية بكل محافظة، وعضوية كل من :

- وكيل المديرية .

- مدير عام التعليم العام.

- مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية التوجيه المالي والإداري.

- مدير عام الإدارة القانونية بالمديرية.

- مدير عام إدارة الموارد البشرية بالمديرية.

- موجه عام التربية النفسية بالمديرية.

- عميد كلية التربية أو من يفوضه.

- على أن يتم ترشيح 15 مرشحًا من كل مديرية، بحيث يتم تمثيل جميع الإدارات بكل مديرية، مع مراعاة نسبة الاختيار بين الجنسين الذكور - الإناث).