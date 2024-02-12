أفضل موظف وفريق عمل.. «التعليم» تطلق جائزة مصر للتميز الحكومي

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي، موضحة أنه في إطار تنفيذ مشروع جائزة مصر للتميز الحكومي الدورة الرابعة 2024، والذي تشرف على تنفيذه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بهدف دعم الجهات الحكومية، ونشر ثقافة التميز المؤسسي والارتقاء بالأداء الوظيفي في العمل الحكومي، وبمناسبة بدء فاعليات الدورة الرابعة يتم موافاة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ببيانات المرشحين من المديريات في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 15 فبراير الجارى وذلك حتى يتسنى للوزارة تفعيل اسم المستخدم الخاص بالمرشحين للتيسير على المنسقين في تقديم طلب الترشيح على النظام الإلكتروني.

جائزة المواقع الإلكترونية المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية

وأوضحت الوزارة شرط المشاركة في جائزة المواقع الإلكترونية وهي، المشاركة بفكرة أو مبادرة إبداعية مطبقة بالفعل، مصدرها أحد العاملين أو فريق العمل من داخل الجهة الحكومية المتقدمة ساهمت في حل تحديات أو مشكلات قائمة أو تحسين عمليات أو خدمات الجهة الحكومية.

شروط جوائز التميز الفردي

كما أوضحت وزارة التعليم شروط المشاركة في جائزة التميز الفردي:

- فئة القيادة العليا يكون المتقدم معين في الوظيفة (القيادية - الإشرافية)، وأمضى عاما على الأقل في الوظيفة

- فئة مدير عام ومدير إدارة بتكليف أو قرار داخلي يشترط شغل هذه الوظيفة لمدة عامين على الأقل

شروط المشاركة في أفضل موظف حكومة

وحددت وزارة التعليم، شروط المشاركة في جائزة أفضل موظف حكومة أو موظف حكومي:

- يجب أن يكون الموظف المرشح من ضمن المعينين على الدرجات (الأولى/ الثانية / الثالثة).

- يجب أن يكون فريق العمل المرشح حقق إنجازات خلال مدة لا تتجاوز عامين سابقين على تاريخ التقديم ورئيس فريق قيد التشكيل مع خطة مستقبلية للعمل.

- بالنسبة لترشيحات فريق العمل فإن الحد الأقصى لعدد الأعضاء سبعة أفراد وقد يتضمن هذا العدد فردين بحد أقصى من خارج الجهاز الإداري للدولة.