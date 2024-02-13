«البحوث الإسلامية» ينعى الشيخ فوزي الرفراف: رحل بعد مشوار حافل بالعطاء

نعى مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف، الشيخ فوزي الزفزاف وكيل الأزهر الأسبق وعضو المجمع، الذي وافته المنية اليوم بعد عمر حافل بالعطاء العلمي والإداري، وتقلد عدة مناصب أزهرية كان فيها أنموذجًا مهمًا في العطاء.

وتابع المجمع: «خالص التعازي لأهل الفقيد ومحبيه، ندعو المولى - عز وجلّ - أن يجعل ما قدّمه في صحيفة حسناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان على فراقه، وأن يجعل في أبناء الأزهر خلفًا يسيرون على الدرب نصرة للعلم ونشرًا للخير».