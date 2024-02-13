 روسيا: عدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية يتسبب في استمرار العنف بالشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن عدم إقامة دولة فلسطينية سيتسبب في استمرار العنف بالشرق الأوسط، وفقًا لما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وأضاف «لافروف»: «طلبنا هدنة إنسانية في غزة، وهذا لم يحدث وللأسف مجلس الأمن أصدر إعلانا ضعيفا، حيث أن الأوضاع في المنطقة لا تقترب من نهايتها وحذرنا من استمرار عدم حل القضية الفلسطينية».