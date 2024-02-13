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 روسيا: عدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية يتسبب في استمرار العنف بالشرق الأوسط

كتب:

هانى حسن
12:01 م | الثلاثاء 13 فبراير 2024
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن عدم  إقامة دولة فلسطينية سيتسبب في استمرار العنف بالشرق الأوسط، وفقًا لما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وأضاف «لافروف»: «طلبنا هدنة إنسانية في غزة، وهذا لم يحدث وللأسف مجلس الأمن أصدر إعلانا ضعيفا، حيث أن الأوضاع في المنطقة لا تقترب من نهايتها وحذرنا من استمرار عدم حل القضية الفلسطينية».

 

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بقلم هانى حسن