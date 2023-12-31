لافروف: موسكو تدعم إجراءات مصر لدعم القضية الفلسطينية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن موسكو تدعم الإجراءات التي يتخذها الشركاء ، ولا سيما مصر والجزائر، الرامية إلى حل مشكلة الافتقار إلى الوحدة الفلسطينية، مضيفا في حديث لوكالة الأنباء الروسية «نوفوستي» إن مبادرة موسكو التي طرحتها بلاد في إبريل 2023 لعقد مشاورات متعددة الأطراف حول التسوية في الشرق الأوسط تتضمن إشراك ممثلي الفصائل الفلسطينية الرئيسية في المرحلة الثانية من الحوار.

وأشار لافروف، إلى أن موسكو، في اتصالاته مع ممثلي الفصائل الفلسطينية، توضح لهم خطورة الانقسام على احتمالات قيام الدولة الفلسطينية، مشددا على دعوة روسيا، الفصائل إلى التوحد حول منظمة التحرير الفلسطينية، وفقا لما ذكر ته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

لافروف: روسيا زودت الفلسطينيين بمنصة روسية لعقد الاجتماعات

وأشار الوزير الروسي، إلى أن بلاده تدعو باستمرار إلى إطلاق المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ويظل الافتقار إلى الوحدة الفلسطينية أحد العقبات التي تعترض الطريق.

كما لفت وزير الخارجية الروسي، إلى مناقشة في 20 ديسمبر الجاري، أثاء مشاركته في منتدى التعاون الروسي العربي في دورته السادسة بالمغرب، الوضع الفلسطيني والخطوات الممكنة لحله، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وتابع لافروف قائلا، إن موسكو تساعد الأصدقاء الفلسطينيين على إيجاد الحلول، وأضاف وزير الخارجية الفلسطيني، إن موسكو زودت الفلسطينيين بمنصة روسية لعقد الاجتماعات.