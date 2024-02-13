انطلاق فعاليات التدريب المصري البريطاني المشترك في مجال مكافحة الإرهاب

انطلقت فعاليات التدريب المصري البريطاني المشترك في مجال مكافحة الإرهاب، وذلك بمشاركة عناصر من قوات الصاعقة والمظلات المصرية وعناصر من القوات الخاصة البريطانية، والذي تستمر فعالياته على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي لقيادة قوات الصاعقة بجمهورية مصر العربية.

بدأت فعاليات التدريب باصطفاف ودمج القوات واستعراض للأسلحة والمعدات المستخدمة لأغراض التدريب ومن المُخطط تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية المتنوعة بهدف توحيد المفاهيم وتبادل واكتساب الخبرات وصقل المهارات للقوات الخاصة المشاركة من الجانبين.

يأتي ذلك في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة.