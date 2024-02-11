خبير في مكافحة الإرهاب الدولي: حرب المعلومات غرضها التأثير على الرأي العام

قال العميد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات إنَّ الشعب المصري دائمًا يري ما يحدث على الساحة الدولية بمنتهى الذكاء، مبينًا أنَّ «الشعب المصري دايمًا موجود وحاضر، وفي منتهى الذكاء ويرى ما يدور في الساحة، يري الوضع في السودان، إذ أن هناك شبه نيران تحرق السودان، وفى ليبيا هناك انقسام في الشرق والغرب، بالإضافة الى حرب غزة، وكذلك ما يحدث في العراق وسوريا واليمن.

وأضاف «صابر»، خلال لقائه ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «DMC»،: «المنطقة بالكامل مشتعلة، وهذا الاشتعال يؤثر على الوضع داخليًا، من الناحية الاقتصادية، ومحاولة دائمًا تأليب الرأي العام، وحرب المعلومات الغرض منها هو محاولة التأثير على الرأي العام سواء كان سلبًا أو إيجابًا».

وأكمل: «في بداية الأزمة بالعراق كانت الدولة مستقرة، وبعد زوال حكم صدام حسين، سنجد أن الوضع داخل العراق كان غريبًا، ما بين سنة وشيعة وأكراد، وبعد فترة بدأت نيران الفتنة تضرب في الشعب العراقي مما تسبب في تدمير العراق، وهذا التدمير اتنقل حرفيًا الى سوريا، وتدمرت سوريا، وبالنظر الى بداية الأزمة، سنجد أنّها إدارة عمليات نفسية، وتأليب الشعب على بعضه البعض».