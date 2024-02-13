عاصفة مغناطيسية قوية تضرب الأرض اليوم.. هل تؤثر على الاتصالات؟

توهجات شمسية وتفاعلات لا تنتهي تحدث العاصفة المغناطيسية التي تضرب الأرض؛ اليوم، وتتمثل خطورتها وذروتها مع الظهيرة في قطع الاتصال بالأقمار الصناعية في حالات معينة، وفق تصريحات سيرجي بوغاتشوف، رئيس مختبر علم الفلك الشمسي في معهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، لموقع«روسيا اليوم».

هل تؤثر العاصفة المغناطيسية على الإتصال؟

ومع تعرض الأرض للعاصفة المغناطيسية التي تستمر لمدة يومين، قال عصام جودة عضو جمعية علوم الفلك لـ« الوطن»: «العاصفة المغناطيسية عبارة عن التفاعلات الشمسية التي تحدث كل فترة وتصل إلى الغلاف الأرضي بس مبتأثرش على الاتصالات الموجودة في الأرض، ويكون تأثيرها على شبكات الاتصال المبنية على الأقمار الصنايعة، ومش كل الأقمار لأنها بتكون شبكة بتدور حوالين الأرض هي بتأثر على اللي بينا وبين الشمس، أما الجزء التاني من الأقمار البعيدة عن الشمس مفيش مشكلة فيها وعشان كدا بيكون انقطاع التواصل جزئي».

ماذا يحدث عند انقطاع الاتصال بالأقمار الصناعية؟

- لن يكون هناك إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

- انقطاع البث التلفزيوني متعدد القنوات.

عاصفة مغناطيسية تستمر ليومين

وقال سيرجي بوغاتشوف، رئيس مختبر علم الفلك الشمسي بمعهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء: «انبعثت من الشمس يومي 10 و11 فبراير، كتل كبيرة وصلت إلى الأرض ليلة الثلاثاء وفقا للتوقعات الأولية، يمكن أن يستمر اضطراب الوضع الجيومغناطيسي للعاصفة الشمسية لمدة يومين تقريبا، أي يومي 13 و14 فبراير، وهو ما يسبب حدوث الشفق القطبي».

وبحسب التوقعات الفلكية تبلغ ذروة العاصفة ظهيرة اليوم من الـ12 ظهرًا وحتى الساعة الـ3 عصرًا، ولا تتجاوز الاضطرابات المغناطيسية الأرضية مستوى G2، ولا تسمح وسائل الرصد الحديثة برصد كتل تتحرك من الشمس.