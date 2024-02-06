عاصفة شمسية عنيفة تضرب الأرض وتقطع الإرسال عن هذه المناطق

على مدار أقل من عام، ضربت الكرة الأرضية 3 عواصف شمسية عنيفة، هددت الإنترنت والكهرباء وعطلت الإرسال والأقمار الصناعية في بعض المناطقة، بسبب النشاط الشمسي المتزايد خلال الفترة الماضية، بين يوليو 2023 وحتى تاريخ اليوم، الذي شهد أحدث عاصفة شمسية شهدتها الأرض.. فماذا فعلت؟

عاصفة شمسية جديدة تضرب الأرض وتتسبب في بعض الاضطرابات

6 فبراير 2024، كان شاهدًا على أحدث عاصفة شمسية ضربت الأرض، قبل ساعات قليلة، وتسببت في بعض الأضرار، لعل أبرزها التسبب في انقطاع إذاعي للموجات القصيرة عبر أستراليا، إذ بعد ذروة شدة الانفجار الشمسي، عانى مستخدمو راديو الهواة والملاحة البحرية من فقدان الإشارة أسفل 30 ميجاهرتز لمدة تصل إلى ساعة، ما بدوره أحدث حالة من التوتر، حول بين عدد من الأشخاص حول العالم، بحسب صحيفة «livemint».

حدث شمسي مكثف في الساعات الأولى من 6 فبراير، وذلك بعد ما أطلقت بُقعًا شمسية انفجارًا شمسيًا قويًا، من الفئة M4 ضمن أشد الفئات على مستوى الانفجارات، بحسب الصحيفة: «أرسل هذا النشاط الشمسي الكبير عمودًا ساخنًا من البلازما عبر الغلاف الجوي للشمس بسرعات كبيرة في الساعة، ما أدى إلى تشكل قذف كتلي وتسبب الإشعاع فوق البنفسجي الشديد من الانفجار الشمسي في تأين الطبقات العليا من الغلاف الجوي للأرض وتسبب في انقطاع إذاعي للموجات القصيرة عبر أستراليا».

نشاط غير مسبوق للشمس

وفقًا لمتنبئي الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، هناك احتمال بنسبة 25% أن يحدث مثل هذا الحدث في نفس اليوم، وذلك بسبب نشاط الشمس غير المسبوق، خلال الفترة الأخيرة، إذ تقترب الشمس من ذروة دورتها الشمسية التي تبلغ حوالي 11 عامًا، ويتوقع حدوث أقصى نشاط للبقع الشمسية في عام 2025.