لحاجزي أراض العاشر من رمضان.. اعرف ميعاد الاستلام وسداد المستحقات

كشفت وزارة الإسكان مواعيد تسليم قطع أراضي الإسكان، التابعة لجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والتي تستمر نحو 3 أسابيع متواصلة، بدءا من يوم الأحد 18 فبراير، وحتى الخميس 14 مارس.

مواعيد تسليم أراضي الإسكان

وكشفت الوزارة عن أرقام تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحي 21 بالمدينة، وهي:

ـ القطع من 51 : 100، يوم الاثنين 19 فبراير.

ـ القطع من 101 : 150، يوم الثلاثاء 20 فبراير.

ـ والقطع من 151 : 167، بذات المجاورة.

تسليم أراض المجاورة الثانية 2024

ـ القطع من 1 : 27، يوم الأربعاء 21 فبراير.

- القطع من 28 : 77، يوم الخميس 22 فبراير

ـ القطع من 78 : 127، يوم الأحد 25 فبراير

ـ القطع من 128 : 177، يوم الإثنين 26 فبراير

ـ القطع من 178 : 227، يوم الثلاثاء 27 فبراير

ـ القطع مع 228 : 277، يوم الأربعاء 28 فبراير

ـ القطع من 278 : 327، يوم الخميس 29 فبراير

تسليم قطع الأراضي المجاورة الرابعة

ـ القطع 1 : 50، يوم الأحد 3 مارس

ـ القطع من 51 : 100، يوم الاثنين 4 مارس

ـ القطع من 101 : 150، يوم الثلاثاء 5 مارس

ـ القطع من 151 : 200، يوم الأربعاء 6 مارس

ـ القطع من 201 : 223، يوم الخميس 7 مارس

مواعيد المتخلفين عن التسليم

وأوضحت الوزارة أنه من تخلف عن الموعد الرئيسي في تسليم قطع أراضي الإسكان بمدينة العاشر من رمضان، تخصص الأيام من الأحد 10 حتى 14 مارس، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وطالب رئيس الجهاز بأنه على العملاء المخصص لهم تلك الأراضي السالف ذكرها، التوجه إلى إدارة خدمة المواطنين بمقر الجهاز في الموعد المحدد، وتقديم ما يفيد بسداد المستحقات المالية بالبنك، وكل المستندات الخاصة بقطعة الأرض قبل الاستلام.