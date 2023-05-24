وزارة الشباب تختتم المعسكر التدريبي لمنسقي أندية السكان بالمحافظات

اختتمت وزارة الشباب والرياضة المعسكر التدريبي لمنسقي أندية السكان بالمحافظات، والذي نفذته الوزارة من خلال الإدارة المركزية لتمكين شباب الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، بالشراكة مع صندق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة «اتجاه»، وذلك على مدار 5 أيام تدريبية، خلال الفترة من 20 إلى 24 مايو الجاري، بحضور منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، وچيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة.

رفع الوعي بقضايا السكان

وخلال كلمتها، قالت منال جمال، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن التنفيذ يتم ضمن فعاليات مشروع رفع الوعي بقضايا السكان، حيث تم تنفيذ المعسكر التدريبي الذي يهدف إلي رفع كفاءة المنسقين الميدانيين وتدريبهم علي الأدوار والمسؤليات الخاصة بمشروع أندية السكان وتم مناقشة خطة أندية السكان لعام 2023.

وأشارت إلى أن المشروع يهدف أيضا إلى التعارف والتشبيك بين منسقي المديريات للمحافظات ( أسيوط - المنيا - سوهاج - المنوفية - الغربية - الشرقية - كفرالشيخ - البحيرة - الجيزة - الإسكندرية - بور سعيد - شمال سيناء - جنوب سيناء - بني سويف - مطروح - الوادي الجديد - الدقهلية - القليوبية - أسوان - الأقصر -قنا -الفيوم - الاسماعيلية - القاهرة) ومنسقي مؤسسة اتجاه الجدد.

آليات التعامل مع الطوارئ في الميدان

وتناول المعسكر التدريبي موضوعات مهمة، مثل مراحل التخطيط وتنفيذ الأنشطة، وآليات التعامل مع الطوارئ في الميدان، والميثاق الأخلاقي وحماية البيانات، وأداوات المتابعة والتقييم الخاصة بالمشروع، وكتابة الإيميلات وإعداد التقارير وقصص النجاح، ومهارات التواصل، وحل المشكلات واتخاذ القرارات، ومهارات العرض والتقديم.

ومن خلال المعسكر، تم تحديث قاعدة البيانات الخاصة بـ أندية السكان في 24 محافظة، كما تم تحديث البيانات الخاصة بالمدربين، ووضع خطة لتنفيذ أنشطة خلال شهر يونيو المقبل، سينفذ بها 326 ناد سكان على مستوى الجمهورية.

يذكر، أنه تم انضمام ثلاث محافظات جدد لعائلة مشروع أندية السكان (الإسكندرية - بورسعيد - جنوب سيناء)، ليصل عدد المحافظات إلى 27 محافظة بها نادي سكان، يتم التدريب بالمعسكر علي أهمية الأدوار والمسؤوليات ومناقشة خطة أندية السكان لسنة 2023.