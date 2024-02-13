محافظة القاهرة تشدد على أصحاب المحلات بسرعة إصدار التراخيص وتقنين الأوضاع

بدأت محافظة القاهرة في تسيير لجان مختصة للمرور على المحلات والأنشطة التجارية للتوعية بأهمية قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وتبسيط إجراءات الترخيص، والتنبيه على ضرورة ترخيص المحلات.

تقنين أوضاع المحلات

وأوضح الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه يجرى المرور على المحلات خلال الفترة الراهنة، للتنبيه على أهمية تقنين وضعها والسير في إجراءات الترخيص، مشيرا إلى أن القانون يقدم العديد من التيسيرات لأصحاب المحلات، إذ يجرى منحهم مهلة زمنية لترتيب وتوفيق أوضاعهم.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك تعليمات من محافظ القاهرة بتلقي طلبات إصدار تراخيص المحلات التجارية لكل الأنشطة التي حددها القانون، ومتابعة أداء العاملين بمراكز إصدار تراخيص المحلات، من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين، وتسهيل حصول المواطن على الخدمات دون أي عراقيل، وتحديد الرسوم المقررة من خلال المنظومة بدون أي تدخل من العاملين بمراكز الإصدار والتعامل يكون مع جهة واحدة، وهي مركز إصدار التراخيص.