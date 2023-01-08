أبرز شروط الحصول على ترخيص المحلات في قانون المحال.. على رأسها التهوية

أقرّ قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 بعض الضوابط للحصول على ترخيص المحل، ومنها ضرورة وجود وسائل التهوية المناسبة داخل المحل طبيعية كانت أو صناعية، بحيث تضمن عدم وجود أي نقص في الهواء النقي أو بطء تجديده والتخلص من الهواء الفاسد ومنع التيارات الضارة والتغير المفاجئ في درجات الحرارة والتخلص من الرطوبة الزائدة وشدة الحرارة والبرودة والروائح الكريهة في حالة التهوية بطرد الهواء إلى خارج النشاط التجاري.

ضوابط يلتزم بها صاحب المنشأة

وشدد القانون على التزام صاحب المنشأة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على درجتي الحرارة والرطوبة داخل مكان العمل بما لا يجاوز الحد الأقصى والحد الأدنى المسموح بهما، وفي حالة ضرورة العمل في درجتي حرارة أو رطوبة خارج تلك الحدود يتعين عليه أن يكفل للعاملين وسائل الوقاية المناسبة من ملابس خاصة، لكل من درجتي الحرارة والرطوبة ومدة التعرض لهما ووسائل الوقاية منهما.

واشترط القانون أنَّ تكون الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط الذى يمارس فيه بما يضمن تجدد الهواء ونقاءه واحتفاظه بدرجة حرارة مناسبة، ويشترط توافر التهوية الجيدة داخل الأماكن المغلقة بتركيب الشفاطات والفلاتر ووسائل التهوية اللازمة .

وفيم يتعلق بالإضاءة، تطرق قانون المحال إلى أهمية أن يزود المحل بوسائل الإضاءة الكافية طبيعية كانت أو صناعية بحيث تتناسب مع طبيعة النشاط وسلامة الرواد والعاملين بالمحل .

أعمال الصرف داخل المحلات

وحول أعمال الصرف داخل المحلات، ذكر قانون المحال العامة أنَّه في حالة وجود مورد مائي يجب توافر وسيلة صرف صحى بالمحل، وتوفر شبكة صرف عمومية بالمنطقة، ويزود المحل وفقًا لنوع النشاط بمورد مائي صحي وكاف لحجم النشاط وعدد العمال، كما يزود المحل بدورات مياه وفق عدد العمال والرواد.