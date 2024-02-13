سر تنظيف المخدات الفايبر بدون نقع أو غسالة.. «هترجع جديدة»

كيفية تنظيف الوسائد دون غسلها في غسالة أو نقعها؟، سؤال متداول بين ربات البيوت اللواتي يخفن على الوسادة من التلف، وهناك طريقة سحرية بواسطة جهاز في كل منزل يساعدك في التنظيف الجاف للوسائد دون غسلها بالكامل، وهذه الحيلة تنظف البقع وتزيل الأوساخ دون الحاجة إلى وضعها في غسالة الملابس، وفق موقع «lucehome» البريطاني.

‍التنظيف الجاف باستخدام المكنسة الكهربائية

تعتبر المكنسة الكهربائية هي الحيلة السحرية التي تنظف المخدات الفايبر بدون غسالة أو نقع وتزيل الغبار والأوساخ، في حين أنه قد لا تتتمكن من تنظيف بعض الوسائد بشكل جيد عندما تكون مبللة، لأن الرطوبة يمكن أن تلحق الضرر بجودة الوسادة، لذا يعمل التنظيف بالمكنسة الكهربائية على إزالة أي جزيئات غبار وشعر الحيوانات الأليفة وخلايا الجلد وألياف القماش الملتصقة بسطح الوسادة، ويعد التنظيف بالمكنسة الكهربائية أمرًا رائعًا بالنسبة للوسادة التي تتسخ كثيرًا، ولتطبيق الحلية اتبع هذه النصائح:

- استخدم ملحق التنجيد واضبط مكنستك الكهربائية على أقل إعدادات للشفط.

- مرر المكنسة الكهربائية على الوسادة بأكملها، وقم بتنظيف السطح بالكامل.

- قد تحتوي الوسائد المزخرفة على زوايا مسننة يمكن أن تختبئ فيها الأوساخ.

- يمكن تنظيف هذه الوسائد بالمكنسة الكهربائية باستخدام الفوهة الملحقة للوصول حتى إلى أصغر الزوايا.

- أزيل الروائح الكريهة من وسادتك باستخدام صودا الخبز، لذلك ضع طبقة منه على وسادتك واتركها لمدة ساعة قبل التنظيف بالمكنسة الكهربائية. ‍

تنظيف البقع بمحلول صابوني معتدل

- يمكن تنظيف البقع العنيدة الموجودة على وساداتك في منطقة واحدة في كل مرة بدون غمر وساداتك في الماء، من خلال خلط سائل غسيل الأطباق المعتدل وبعض الماء الساخن معًا لتكوين محلول تنظيف البقع.

- استخدم إسفنجة مبللة وضع الماء والصابون على وسادتك، مع التركيز على منطقة البقعة.

- امسح بمنشفة جافة، ثم أعيد وضع محلول الصابون حسب الحاجة.

- استمر في وضع المحلول، وامسح البقعة بمنشفة أو قطعة قماش حتى تصبح البقعة أقل وضوحًا.

- اعمل في غرفة جيدة التهوية لتجفيف الهواء بشكل أسرع.‍

التعقيم من خلال التنظيف بالبخار

- يمكنك تنظيف المخدات بالبخار لتعقيمها، إذا كان لديك جهاز تنظيف بالبخار في المنزل، استخدمه لوضعه فوق وسادتك وقتل أي بكتيريا أو جراثيم عالقة فيه.

- تأكد من أن وسادتك يمكنها تحمل حرارة التنظيف بالبخار قبل المضي قدمًا في عملية التطهير.

- يمكنك التحقق من علامة الشركة المصنعة لمزيد من المعلومات.

- قم بتشغيل منظف البخار الخاص بك وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة.

- ارتد زوجًا من القفازات القماشية السميكة لمنع حرق نفسك بالبخار أثناء التعامل مع الوسادة.

- قم بتشغيل منظف البخار فوق الوسادة مرتين على الأقل.

- مرري على المنطقة بأكملها، واتركي البخار يتغلغل عميقًا في ألياف الوسادة.