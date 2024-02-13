«أونروا»: غزة مُدمرة.. وبها مئات الآلاف من الجائعين

قال عدنان أبو حسنة، الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إن وكالة «أونروا» تعمل في ظروف بيئية معقدة للغاية في قطاع غزة، والأوضاع هناك خطيرة، وتم دفع السكان لمدينة رفح الفلسطينية، والتي بها 1.5 مليون فلسطيني، وما تقدمه الوكالة من مساعدات هي شيء قليل بالنسبة للاحتياجات الإنسانية سواء قبل التصعيد العسكري الأخير أو بعد ذلك.

وأضاف «أبو حسنة»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الأوضاع الصحية في القطاع منهارة للغاية، والحديث يدور على أوضاع نفسية خطيرة، وهناك ضغوط نفسية هائلة على كل مجتمع قطاع غزة، ومنطقة شمال القطاع وتحديدا مدينة غزة التي تحتوي على مئات الآلاف من الجائعين، وتم تدمير الحياة بصورة شاملة، فلا مياه صالحة للشرب أو محطات صرف صحي أو مواد غذائية تدخل.

وتابع: «هناك انهيار كامل للمنظومة الحياتية في قطاع غزة، واليوم إسرائيل تطالب سكان مدينة رفح الفلسطينية بمغادرتها، ولا أحد يعرف إلى أين يتجه السكان، لا مكان في قطاع غزة يمكن أن يستوعبهم».