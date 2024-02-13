فتح باب الترشح لرئاسة 5 جامعات حكومية أبرزها القاهرة.. موعد التقديم

أعلن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب الترشح لـ5 جامعات حكومية، هي القاهرة وبورسعيد والأقصر وأسوان وأكاديمية السادات، بدءا من السبت 24 فبراير الجاري، وحتى الخميس 29 فبراير من الشهر نفسه.

فتح باب التقدم للترشح لمنصب رئيس الجامعة

وقال المجلس في بيان، إنه بمناسبة صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (1365) بتاريخ 21-4-2022، بشأن تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، وكذا القرار الوزاري رقم (1384) بتاريخ 24-4-2022 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات، تقرر فتح باب التقدم للترشح لمنصب رئيس الجامعة/الأكاديمية طبقاً للجدول الزمني، كالتالي:

• جامعة القاهرة

• جامعة بورسعيد

• جامعة أسوان.

• جامعة الأقصر

• أكاديمية السادات للعلوم الإدارية.

أوضح المجلس أنه يمكن الاطلاع على الجدول الزمني للتقدم لمنصب رئيس الجامعة أو الأكاديمية عبر الرابط.