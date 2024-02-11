«التعليم العالي» تغلق منشأة وهمية في الزقازيق

أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق منشأة وهمية تسمى «الأكاديمية العربية للدراسات»، في محافظة الشرقية، تُروج لنفسها قبول دفعات من الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية والثانوية العامة، والأزهرية، وخريجي الجامعات المصرية والمعاهد العليا والمتوسطة في التخصصات الآتية: (تمريض وتحاليل الطبية، إدارة الأعمال ومحاسبة، مساحة وخرائط، صحافة وإعلام، تكنولوجيا البترول، السياحة والفنادق والضيافة الجوية، حاسبات ونظم المعلومات، لغات وترجمة).

وتدعى المؤسسة والتي يقع مقرها في شارع بنك باركليز بحي الزهور، أن مدة دراسة عامين أو عام مُكثف دون اشتراط المجموع، أو سنة التخرج، وأنها توفر فرص عمل مع إمكانية تقسيط المصروفات.

مُلاحقة الكيانات الوهمية

ووجه الوزير بمُخاطبة كل الجهات المُختصة، لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرارات الوزارية بالغلق الإداري، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأة حال معاودة مُمارسة أعمالها مرة أخرى.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

مراجعة القوائم المُعتمدة لمؤسسات التعليم العالي

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا مستشار الوزير، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مُستمرة في التصدي للكيانات الوهمية، تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم العالي، مطالبًا الطلاب أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.