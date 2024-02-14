الطفل عمار قهر السرطان بـ«كمال الأجسام».. حصل على 26 بطولة في 3 سنوات

منذ بلغ السادسة من عمره، انقلبت حياته رأسًا على عقب، آلام شديدة تداهمه، النوم أصبح أمنية بعيدة المنال، فقدان مستمر في الوزن، رحلة طويلة بين أروقة المستشفيات وعيادات الأطباء قطعها «عمار»، إذ اكتشفت أسرته إصابته بسرطان المعدة في سن صغيرة، لتبدأ مشوار شاق من العلاج، وعلى الرغم من قسوة المرض، إلا أنّ الطفل لم يستسلم واستطاع هزيمته بالأمل والإرادة.

رحلة «عمار» مع السرطان

يحكي عمار أحمد علي، ابن محافظة المنيا والمقيم بالإسكندرية، والبالغ من العمر الآن 10 سنوات، لـ«الوطن»، أنه منذ علم بإصابته بالسرطان، شجعه والده على النزول معه إلى صالة الجيم، ولم يتركه لليأس: «والدي بطلًا في كمال الأجسام ومدربًا، واتفقت معه أنّ يدربني».

شارك «عمار» في بطولة أحمد شلبي لكمال الأجسام على الرغم من مرضه، وحصل على المركز الخامس: «أصبح لدي هدفين، الأول أنّ اقهر السرطان كما قال لي الطبيب، وأنّ أصبح بطلًا كبيرًا في كمال الأجسام»، رغم كل ما مر به، إلا أنّ البطل الصغير تفوق في دراسته ولم يستسلم، حتى قهر المرض.

والد «عمار»: حصل على 26 بطولة في 3 سنوات

يلتقط طرف الحديث، الكابتن أحمد علي، والد «عمار»، مشيرًا إلى أنّه حزن بشدة بعد علمه بما حدث لابنه، لكنه استمع إلى نصيحة الطبيب، برفع معنويات طفله حتى لا يستسلم للمرض: «قررت إشراكه في لعبة كمال الأجسام، وحصل على 26 بطولة في 3 أعوام، والحمدلله، أصبح معافى الآن وسيحقق حلمه بأن يكون بطلا عالميا فهو مثلة الأعلى بيج رامي».

تعافى «عمار» بعد نحو 4 سنوات من العلاج، ويشارك الآن بشكل طبيعي في البطولات،إذ يحصل على علاج خفيف وسيستمر ذلك حتى بلوغه 20 عامًا.