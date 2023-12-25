أحمد الشاذلي ابن كفر الشيخ يحقق ثامن بطولة كمال الأجسام الشاطئية بالسعودية

حقق لاعب كمال الأجسام المصري أحمد الشاذلي، ابن محافظة كفر الشيخ، المركز الثامن في بطولة كمال الأجسام الشاطئية فئة «الفيزيك»، التي يستضيفها شاطئ مانجروف بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، تحت إشراف وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكمال الأجسام والاتحاد الدولي لكمال الأجسام.

أحمد الشاذلي يُحقق المركز الثامن في بطولة كمال الأجسام الشاطئية بالسعودية

وأعرب «الشاذلي» عن بالغ سعادته بتحقيقه المركز الثامن في بطولة كمال الأجسام الشاطئية فئة «الفيزيك»، التي استضافتها المملكة العربية السعودية لأول مرة بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة من اللاعبين المحترفين والهواة في منافسات فئات «الفيزيك، والكلاسيك فيزيك، والبدي ستايل».

وقال «الشاذلي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّه شارك في البطولة فئة «الفيزيك» طول فوق 175 سم، لافتاً أنّه علم باستضافة السعودية للبطولة في شهر أغسطس الماضي وبدأ الاستعدادات للبطولة منذ حوالي شهرين، حتي خاض البطولة وحصد فيها المركز الثامن ولقب «توب 10»، مشيراً إلى أنّه كان يتمرن 3 ساعات يومياً بواقع ساعة في الصباح وساعتين في المساء.

«الشاذلي»: مشواري مع الرياضة بدأ بالمصارعة الرومانية

وذكر «الشاذلي»، أنّه بدأ مشواره الرياضي منذ أنّ كان عُمره 6 أعوام مع رياضة المصارعة الرومانية، وشارك من خلالها في بطولات عديدة حصل منها مراكز متقدمة وجوائز عدة ثم اتجه إلى رياضة كمال الأجسام منذ حوالي 4 أعوام، وشارك في بطولة محلية في مصر، ثم شارك في المسابقة الدولية التي نظمتها السعودية وحصل فيها على المركز الثامن.

وأوضح «الشاذلي»، أنّه يسعى حالياً إلى الحصول على كارت الاحتراف خلال الفترة القادمة المشاركة في بطولة العالم لكمال الأجسام، وأنّ يرفع اسم مصر عاليًا في كافة المحافل الدولية.

بطولة كمال الأجسام الشاطئية

وأُقيمت على مدار ثلاثة أيام بطولة كمال الأجسام الشاطئية التي استضافها شاطئ مانجروف بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 21 وحتى 23 ديسمبر الحالي، تحت إشراف وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكمال الأجسام، والاتحاد الدولي لكمال الأجسام، وسط حضور جماهيري كبير من الرياضين والمهتمين برياضة كمال الأجسام.