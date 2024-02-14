أشرف صبحي: مبادرة «دراجتك.. صحتك» هي إحدى أهم المبادرات التي أطلقتها الوزارة في السنوات الأخيرة

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الوزارة رابط التسجيل للدفعة الثانية من المرحلة الرابعة من مبادرة "دراجتك.. صحتك"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تنفذها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية)؛ مساء اليوم الثلاثاء، بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

يأتي ذلك في إطار سياسة الوزارة نحو تشجيع الشباب على استخدام الدراجات كوسيلة اقتصادية للتنقل وصديقة للبيئة، ورفع معدلات اللياقة البدنية والصحية للمواطن المصري، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية.

حضر المؤتمر الصحفي كل من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وبحضور ممثلين عن بنك مصر وشركة قها للصناعات الكيماوية، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن مبادرة "دراجتك.. صحتك" تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع، وحرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ استراتيجيتها بجعل الرياضة أسلوب حياة، إضافة إلى الآثار الإيجابية للدراجات الهوائية باعتبارها وسيلة انتقال اقتصادية مصاحبة للبيئة، وتساهم في تحسين اللياقة البدنية لمستخدميها، لافتاً إلى تقديم كافة الدعم والتسهيلات لمبادرة "دراجتك صحتك"، التي لاقت نجاحاً كبيراً بعد إقبال المواطنين على شراء الدراجات.

أشار الدكتور أشرف صبحى الي أن مبادرة "دراجتك .. صحتك" هي إحدى أهم المبادرات التي أطلقتها الوزارة في السنوات الأخيرة، وحققت نجاحًا كبيرًا منذ إطلاقها،، وتستهدف المبادرة تشجيع المواطنين على استخدام الدراجات كوسيلة للتنقل، مما يساهم في تقليل التلوث البيئي والازدحام المروري، داعياً كافة أطياف الشعب المصري من مختلف الأعمار، بالمشاركة في هذه المبادرة والاستفادة من مزاياها.

وتتضمن المرحلة الرابعة من مبادرة دراجتك صحتك الدراجة عدد ١٠٠٠ دراجة جبلى وفقا للاسعار التالية :سعر الدراجة متضمنة سعر الشحن : ٤٥٧٠ج سعر الدراجة بدون شحن : ٤٢٤٢ج

معلومات التسجيل والدفع

• رابط التسجيل والدفع متاح للجمهور بداية من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 13 / 2 / 2024.

•يتم النقر على كلمة (تسجيل جديد ) ، فى حالة الدخول على موقع وزارة الشباب والرياضة لاول مرة •أو يتم النقر على كلمة (دخول) : فى حالة الدخول المسبق على الموقع.

•يتم ملىء بيانات (الاسم ، الرقم القومى ، رقم الموبايل ، الوظيفة ، السن).

•يتم اختيار نوع الدراجة ، والمحافظة ، ومعلومات التسليم والشحن.

•عقب التسجيل يتم ارسال رسالة (sms) على رقم الموبايل متضمنة كود الدفع ، ثم التوجة الى اقرب مكان بة مكنة الدفع الخاصة بشركة فورى للدفع .• ويمكن الدفع باستخدام الفيزا عبر الاترنت .

معلومات الشحن والتسليم لجميع المحافظات

•يتم شحن الدراجات لجميع محافظات المجمهورية (الى ديوان عام مديرية الشباب والرياضة بكل محافظة) ماعدا محافظاتى القاهرة والجيزة. •لمحافظاتى القاهرة والجيزة : فى حالة الرغبة فى الشحن يتم التسليم من خلال فروع شركة الشحن ، اما فى حالة عدم الرغبة فى الشحن يتم التسليم بالمركز الاولمبى بالمعادى

موعد التسليم

يتم تسليم الدراجات للجمهور بجميع محافظات الجمهورية بداية من الاثنين الموافق ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٤ممع امكانية تقسيط ثمن الدراجة من خلال بنك مصر وفقا لما يلى :

التقسيط على ٦ شهور : ٧٥٢ج شهريا التقسيط على ١٢ شهر : ٣٩٩ج شهريا .التقسيط ٢٤ شهر : ٢٢٤ شهريا (اقل من ٨ جنيهات في اليوم).

ومن المنتظر اتاحة رابط التسجيل للمواطنين للحصول على دراجات مبادرة "دراجتك صحتك" على الرابط التالى : https://www.emys.app/sport/bike/public