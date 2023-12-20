في إطار تعزيز التعاون مع القطاع الخاص ودعم رؤية مصر ٢٠٣٠.. د.أشرف صبحي يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وشركة "لارز" للتطوير العمراني لدعم المشروعات الرياضية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وشركة "لارز" للتطوير العمراني، إحدى شركات "جرين موديلينج للمقاولات GMC" الشركة الرائدة في مجال التشييد والبناء، لدعم ورعاية عدد من المشروعات والبرامج الرياضية.

قام بتوقيع البرتوكول كلاً من الدكتور عصام سراج الدين مساعد الوزير للتسويق والاستثمار ممثلاً عن وزارة الشباب والرياضة، والمهندس عبد الرحمن جاويش المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة لارز للتطوير العمراني والرئيس التنفيذي لشركة جرين موديلينج " GMC" للتشييد والبناء. يأتي هذا التعاون في إطار التزام شركة جرين موديلينج "GMC" لدعم القطاع الرياضي في مصر والشباب من الأبطال الرياضيين، وذلك من خلال تمويل ورعاية عدد من البرامج والمشروعات التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة ضمن رؤية مصر 2030، مثل المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، ومشروع الجينوم، ومشروع دوري مراكز الشباب، ومشروع الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية.

نسعى إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للشباب

وخلال كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة أن هذا البروتوكول يهدف إلى دعم المشروعات الرياضية التي تقوم بها الوزارة، وبما يساهم في تطوير البنية التحتية الرياضية في مصر، وتوفير بيئة رياضية متميزة للشباب، موضحاً أن القطاع الخاص أحد الأعمدة الرئيسية في دعم الرياضة المصرية.

مشاركة القطاع الخاص في دعم الرياضة تعد ركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ وأحد الأعمدة الرئيسية في دعم الرياضة المصرية

أكد الدكتور أشرف صبحي، أن مشاركة القطاع الخاص في دعم الرياضة تُعد ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للشباب والنشء.

أضاف "صبحي" أن وزارة الشباب والرياضة تسعى إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، من خلال تقديم التسهيلات اللازمة له، وبما يسهم في دعم المشروعات الرياضية، وتطوير البنية التحتية الرياضية في مصر، مشيراً إلى أن الوزارة وقعت العديد من البروتوكولات مع القطاع الخاص، بهدف دعم المشروعات الرياضية، وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

عبد الرحمن جاويش: نستهدف دعم جهود الدولة للنهوض بقطاعي الشباب والرياضة

ومن جانبه صرح المهندس عبد الرحمن جاويش المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة لارز للتطوير العمراني والرئيس التنفيذي لشركة جرين موديلينج للمقاولات " GMC":" تستهدف استراتيجية لارز الشركة الشقيقة، أن تصبح ساعد من سواعد مصر لتساهم بالنهوض بقطاعي الشباب والرياضة في إطار دعم جهود الدولة ووزارة الشباب والرياضة في مجال الاستثمار الرياضي، وذلك من خلال عدد من المشروعات والبرامج التي تسهم في اكتشاف المواهب الرياضية ورعاية الأبطال الرياضيين، بما ينعكس على تطوير الرياضة في مصر ووصولها للعالمية".

وأضاف المهندس عبد الرحمن جاويش:" تسعى شركة GMCإلى تطوير مدن ومجتمعات متكاملة وتقديم مجموعة واسعة من الخدمات والحلول عالية الجودة في مشاريع البنية التحتية والمشاريع التجارية والسكنية والخدمية والترفيهية، هذا وتضم محفظة عملاء الشركة في مصر معظم الهيئات والمؤسسات الحكومية وكبريات الشركات في القطاع الخاص، بما يمكن من العمل في قطاعات متنوعة منها الإسكان ومشروعات البنية التحتية والنقل والرعاية الصحية ومشروعات المياه والصرف الصحي وتوليد الطاقة".

هذا ويشمل بروتوكول التعاون تمويل ورعاية المشروعات والبرامج التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة رعاية رسمية والتي تضم المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، مشروع الجينوم والذي يعتمد على أحدث التقنيات العلمية الحديثة في مجال القياس الجيني للرياضيين وما يرتبط به من اختبارات بما يكفل سلامة وصحة الرياضيين وجودة الانتقاء في الألعاب والتدريبات، ورعاية دوري مراكز الشباب والأبطال الرياضيين ، ومشروع الاتحاد الافريقي - للرياضة الجامعية والذي يتم بالتعاون مع عدد من الجامعات.

جدير بالذكر أن شركة جرين موديلينج للمقاولات " GMC، واحدة من الشركات الرائدة في مجال التشييد والبناء والتي لها سابقة أعمال وخبرة ممتدة، ونجحت منذ تأسيسها في تنفيذ حزمة كبيرة من المشروعات الضخمة منها البنية التحتية ومشاريع تجارية داخل السوق المصرية وخارجها، وذلك في إطار دعم خطة مصر اجتماعيًا واقتصاديًا ل2030، وانطلاقا من النهضة العمرانية التي تشهدها مصر حاليا، وكذلك الدعم الحكومي للقطاع الخاص وشركات المقاولات.