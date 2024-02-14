شهد معرض «أهلًا رمضان» 2024 المُقام خلف الصالون الأخضر في محافظة بني سويف، إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث يُتيح المعرض تخفيضات تصل إلى 30% عن مثيلاتها في الأسواق من السلع الغذائية وياميش رمضان بالإضافة إلى تنوع وتعدد المنتجات داخل المعرض الذي جرى افتتاحه منذ أيام قليلة.

أماكن معرض أهلا رمضان 2024 في محافظة بني سويف: «تخفيضات تصل إلى 30%»

وافتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف 3 معارض أهلًا رمضان 2024 في محافظة بني سويف بتخفيضات تصل إلى 30% حتى الآن وهي:

1ــ معرض اهلًا رمضان بمدينة بني سويف، والمقام خلف الصالون الأخضر بميدان المديرية «الشهداء».

2ــ معرض أهلًا رمضان بمدينة الواسطى، والمقام بشارع سعد زغلول بمدينة الواسطى.

2 ــ معرض أهلًا رمضان في مدينة إهناسيا والمقام بجوار الوحدة المحلية بمركز إهناسيا.

تموين بني سويف: افتتاح 3 معارض «أهلا رمضان»

و قال المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين في محافظة بني سويف، في تصريحات لـ«الوطن» إنه جرى افتتاح 3 معارض اهلًا رمضان حتى الآن بمراكز إهناسيا والواسطى ومدينة بني سويف، وجاري افتتاح المعرض في باقي المراكز، حيث ستشاهد الفترة المقبلة افتتاح عدد كبير من معارض أهلًا رمضان في جميع قرى ومدن المحافظة، لإتاحة جميع السلع الغذائية وياميش رمضان بأسعار مخفضة عن الأسواق والمحلات التجارية، بتخفيضات تصل إلى 30%، كذلك إتاحة عدد من المنافذ المتحركة بواسطة سيارات متنقلة إلى القرى وأماكن التجمعات الكبرى.

توفير السلع بأسعار مخفضة

وأشار إلى أن معارض اهلًا رمضان تأتي ضمن خطة المحافظة بمتابعة مباشرة من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، للتصدي لغلاء الأسعار، وتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين.