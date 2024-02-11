أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني ببني سويف، موعد انتهاء تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 للطلاب الراغبين في تقديم تظلم على نتائج امتحانات الفصل الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023، وكذلك أماكن وخطوات التظلم.

موعد انتهاء تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة بني سويف

وأشارت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إلى أن يوم 20 من شهر فبراير الجاري، هو موعد انتهاء تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة بني سويف، وذلك عقب فتح باب التظلم 5 فبراير الجاري، بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية وإعلانها في المحافظة.

أماكن تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة بني سويف

وحددت مديرية التربية والتعليم أماكن تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة بني سويف، حيث جرى تقسيم المحافظة إلى قطاعين، وتحديد شباك لكل قطاع، ويضم قطاع أ إدارات ناصر وسمسطا وإهناسيا وببا، ويتم مراجعة الأوراق بمدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية بمدينة بني سويف، بينما يضم قطاع ب إدارات بني سويف والواسطى والفشن، ويجري مراجعة الأوراق بمدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية، للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور.

إجراءات تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة بني سويف

وحددت مديرية التربية والتعليم إجراءات تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة بني سويف، وهي سداد مبلغ 35 جنيها عن كل مادة تسدد بخزينة المديرية، وملء طلب مراجعة المواد من إدارة شؤون الطلبة بالمديرية.