«التعليم العالي»: إدراج 47 جامعة مصرية ضمن أفضل 1200 جامعة على مستوى العالم

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، أن 47 جامعة مصرية مدرجة في تصنيف (Times Higher Education)، وذلك ضمن أفضل 1200 جامعة على مستوى العالم بعد التنافس مع أكثر من 25 ألف جامعة، مؤكدًا ثقته في دخول المزيد من الجامعات المصرية ضمن أفضل جامعات العالم في مختلف أدلة ومؤشرات التصنيف.

التعاون الدولي وتأثيره على بناء اقتصاد المعرفة

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فعاليات جلسة حوارية بعنوان «التعاون الدولي وتأثيره على بناء اقتصاد المعرفة»، والتي أقيمت بحضور بيتر موليما سفير هولندا بالقاهرة، والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ورؤساء جامعات «المنيا، مطروح، العريش، الفيوم، طنطا، دمنهور، الزقازيق، كفر الشيخ، الأقصر، مدينة السادات، بنها، سوهاج، السويس، المنوفية، حلوان».

وأكد الدكتور أيمن عاشور، سعي الوزارة في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 إلى التوسع في التعاون الدولي، خاصة في مجالات الزراعة، والمياه، ومصادر الطاقة النظيفة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من خبرة هولندا في هذه المجالات الحيوية التي تمثل الركائز الأساسية للتنمية المستدامة، وذلك من خلال تدعيم التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والجهات الصناعية في كل مصر وهولندا.

وشدد الوزير على الدور الرائد الذي تطلع به مؤسسة السيفير (Elsevier) على المستوى الدولي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى التزام مصر بتعزيز شراكاتها مع المؤسسات والمنظمات الدولية الرائدة، مثمنا دور بنك المعرفة المصري (EKB) كمبادرة رئاسية أسهمت في تعزيز البحث العلمي بمصر، والارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية خلال الفترة الماضية.

ومن جانبه، أكد السفير بيتر موليما سفير هولندا بالقاهرة عمق علاقات التعاون التي تربط بين بلاده ومصر فى كافة المجالات، وبخاصة المجالات العلمية، والتعليمية، والبحثية، فيما أشاد يونجسوك تشي رئيس مجلس إدارة مؤسسة السيفير بتميز الباحثين المصريين فى مجال النشر الدولي، وجودة البحوث العلمية المصرية، وبخاصة الأبحاث العلمية المرتبطة بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

ارتفاع نشر الأبحاث المصرية

ومن جانبه، أكد محمد رائد استشاري البحث العلمي بالسيفير في مصر وشمال إفريقيا، أن مصر شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الأبحاث المنشورة منذ عام 2016، إذ تجاوزت مصر جميع الدول الإفريقية في إنتاجها العلمي منذ عام 2020، قائلا إنه في السنوات الخمس الماضية، جرى نشر أكثر من 200 ألف بحث من قبل باحثين مصريين، وحققت هذه الأبحاث استشهادات بنسبة 38% أعلى من المتوسط العالمي.