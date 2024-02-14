رئيس جامعة سوهاج يبحث سبل التعاون مع دار نشر «إلزيفير» في مجال البحث العلمي

شارك الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج في الاحتفالية التي نظمتها دار نشر إلزيفير Elsevier، لبحث سبل التعاون المشترك مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل دعم وتطوير مجالات البحث العلمي في مصر، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والسفير بيتر موليما سفير مملكة هولندا.

رئيس جامعة سوهاج يشيد بمجهودات وزير التعليم العالي

وخلال اللقاء، قدم الدكتور حسان النعماني الشكر للدكتور أيمن عاشور على مجهوداته في دعم منظومة التعليم العالي، والتي شهدت العديد من الإنجازات الخاصة بدعم منظومة التعليم العالي وتطوير البحث العلمي ومواكبة التطور المتلاحق الذي يشهده العالم.

توسيع الاستفادة من بنك المعرفة المصري

وأشاد النعماني بما تقدمه شركة إلزيفير باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في مجال قياس الأداء البحثي، خاصة في ظل توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتحقيق أقصى استفادة من الأبحاث العلمية.

وأضاف النعماني أنّ اللقاء تناول مناقشة آليات التعاون بين وزارة التعليم العالي ودار النشر العالمي «إلزيفير»، وتوسيع الاستفادة من خلال بنك المعرفة المصري، واستمرار نشر الأبحاث العلمية من خلال دار النشر مع تحمل وزارة التعليم العالي رسوم النشر، وتسهيل الحصول على الأبحاث المنشورة في المجلات العالمية دون مقابل مادي، وذلك بهدف إثراء البحث العلمي.