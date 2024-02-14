«مستقبل وطن»: زيارة أردوغان إلى القاهرة دفعة قوية لتعزيز التعاون بين البلدين

قال رشاد عبد الغني القيادي بحزب مستقبل وطن، إن مصر وتركيا تربطهما علاقات وطيدة منذ فجر التاريخ، والتقارب بينهما يعني قوة لا يُستهان بها، ويسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات بين البلدين في مجالات عديدة من بينها المنتجات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والغزل والمنسوجات، والملابس الجاهزة، والحاصلات الزراعية وغيرها ، مضيفا أن تركيا تعد وفق بيانات رسمية مصرية السوق الأول للصادرات المصرية.

تعزيز التعاون الاقتصادي

وأكد أن الزيارة تعد دفعة جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، خاصة وأنهما يرتبطان بعلاقات اقتصادية تاريخية مميزة، وتأتي بعد مجهودات دبلوماسية وسياسية على أعلى مستوي بين البلدين، خلال السنوات الماضية، والتي تتوج اليوم بعودة تطبيع العلاقات بين البلدين؛ حيث أن هناك تقاربًا بين الرئيسين السيسي وأردوغان لمواجهة التحديات المشتركة.

وأشار إلى أنه من المقرر إجراء مباحثات موسعة لدفع الجهود المشتركة والتباحث بشأن العديد من الملفات والتحديات الإقليمية، خاصة وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.

إرساء قواعد الأمن والسلام

وأكد أن مصر وتركيا لديهما رغبة شديدة في إرساء قواعد الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، والحفاظ على الأمن القومي العربي والعالمي، والقضاء على رقعة الصراع بدلاً من تفاقمها واتساعها، بما يعني تهديد الأمن والسلم الدوليين.